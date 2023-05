Trentunesimo memorial Silvio Guani Minitornei e laboratori al Montagna

Per ricordare un grande atleta e dirigente sportivo, nonché pioniere dello sport spezzino, e per contribuire a diffondere la cultura sportiva soprattutto tra i più giovani, viene organizzato domenica dalla Pallavolo Don Bosco, il 31° Memorial Silvio Guani. Gli atleti e le società sportive, al centro Montagna, parteciperanno a mini tornei di pallavolo, pallacanestro, pallamano, atletica leggera, ciclismo, scherma, tiro a segno, karate e calcio. La manifestazione, con avvio alle 15, è gratuita, aperta a tutti e accessibile grazie alla presenza di Nessuno Escluso e Luna blu. Il memorial, inoltre, è stato inserito nelle attività relative al 70° raduno nazionale dei bersaglieri. A fine giornata, con il particolare impegno di Giancarlo ‘Giba’ Guani (in foto), si terrà la premiazione di società e atleti senza alcuna classifica di merito: sarà consegnato un attestato a coloro che si sono particolarmente distinti nelle discipline sportive e alle associazioni che operano nel sociale. Non mancheranno i momenti di festa e svago con i deejay Alessandro, della Gosp (Giovane orchestra spezzina) e della cantante Jenny Fumanti.

Per i bambini, tutto gratuito offerto all’associazione Tandem, zucchero filato e truccabimbi. A conclusione della kermesse si terrà l’esibizione di una fanfara dei bersaglieri. "Con questa giornata organizzata per i più giovani – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – teniamo viva la memoria di Silvio Guani e i valori vissuti e incarnati da lui nella sua lunga carriera dedicata allo sport".

m. magi