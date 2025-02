Trentatreenne spezzino con due etti di hashish in casa, arrestato dai carabinieri

La Spezia, 27 febbraio 2025 – Due uomini, uno arrestato e uno denunciato, sono finiti nella rete dell'attività antidroga dei carabinieri delle Compagnie di Sarzana e della Spezia. I militari del nucleo radiomobile sarzanese, nel corso di una perquisizione domiciliare svolta alla Spezia nei confronti di un 33enne del luogo sospettato di detenere stupefacenti, hanno sequestrato due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi oltre ad un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica per il processo con rito direttissimo al Tribunale della Spezia. I carabinieri della radiomobile della Spezia, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno notato un giovane che, per l’atteggiamento, li insospettiva. Per questo i militari si sono avvicinati per effettuare un controllo e a quel punto il ragazzo – poi denunciato – ha iniziato a correre sino a che è stato raggiunto in via Garibaldi dove, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish oltre a poco più di 50 euro che sono state ritenute il provento dell’attività di spaccio e pertanto sequestrate insieme alla droga.