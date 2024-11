Trentacinque corsi. A Bolano parte l’Utl

Punto di riferimento ormai per l’intera comunità di Bolano, l’Università del tempo libero inaugura domani il suo 28° Anno accademico. Alle 16.30 nel salone del centro Polis di Ceparana, il consueto incontro fra amministrazione comunale, docenti, iscritti, membri del comitato pronti a presentare il percorso di 35 discipline: un’offerta formativa ricca, variegata, attenta alle problematiche attuali senza tralasciare argomenti di cultura tradizionale. Intelligenza artificiale, sicurezza informatica, psicologia, arte, filosofia, ambiente, salute, letteratura, storia, teatro, cinema, cucina, personaggi della cultura spezzina, musica, medicina e tante altre ancora, saranno oggetto delle lezioni che inizieranno lunedì 11 novembre per terminare il 14 maggio 2025. Obiettivo comune a tutti i percorsi sarà la ’Cura di sé’, con particolare riguardo alla conoscenza di sé e del proprio modo di pensare e di sentire. A tale scopo mira anche l’itinerario interdisciplinare ’Viaggio nell’Alimentazione’, curato da 12 docenti.

Attivo anche quest’anno il corso di inglese; previste escursioni, visite a mostre e luoghi di interesse. L’iscrizione del consueto costo annuale di 10 euro, consentirà la partecipazione a tutte le lezioni che si svolgeranno tre volte alla settimana nel locale annesso alla Biblioteca di via Verdi. Quest’anno le lezioni si terranno presso la delegazione comunale in quanto il Comune ha messo a disposizione dell’Asl una parte del centro sociale per la creazione di un ambulatorio medico. "Un provvedimento temporaneo ma proprio perché crediamo fortemente nelle potenzialità dell’Utl abbiamo subito cercato una soluzione più che decorosa" afferma la consigliera con delega alla Cultura, Tiziana Scappazzoni.

mat.mar.