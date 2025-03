Tredici armi in gara, tredici cuori che battono

Nel periodo primaverile/estivo nel Golfo della Spezia avvengono le prepalio, competizioni in cui le borgate gareggiano per capire quanto l’equipaggio sia pronto per la gara estiva. Ogni prepalio si svolge nelle varie zone di mare di fronte alle borgate e ormai è tradizione che, dopo ogni gara, gli equipaggi cenino tutti riuniti gustando cibi tipici spezzini. Le borgate attuali, partendo dall’estremità ovest per arrivare all’estremità est, sono Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, La Spezia Centro (dal 2020 nuovo nome di C.R.D.D.), Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici, Tellaro. Il Palio del Golfo coinvolge quasi tutta la popolazione, anche i bambini possono partecipare come timonieri, un ruolo molto importante di "guida" della barca. Infatti, senza di essi, gli equipaggi non potrebbero partecipare; essere timonieri è anche positivo perché può responsabilizzarli. Il clima di competizione inizia già il venerdì precedente rispetto alla gara: nel centro della Spezia avviene la sfilata delle borgate durante la quale i borgatari si travestono accompagnati da vari carri allegorici. Al termine delle varie sfilate, una giuria decreta la borgata con il miglior carro. Il Palio del Golfo ogni anno coinvolge e modifica la viabilità cittadina: qualche giorno prima della fatidica domenica, il traffico viene "rivoluzionato" per far spazio a tutte le attrazioni, soprattutto culinarie e alle gradinate su cui una parte del pubblico potrà assistere alla competizione.