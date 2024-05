Tre secoli di musica con Olexander Pusharenko e Mattia Lorenzini

Secondo appuntamento dei Concerti di Primavera promossi dalla Società dei Concerti oggi alle ore 17.30 in Sala Dante alla Spezia. Protagonista Olexander Pusharenko, violinista e compositore di fama internazionale, che si esibirà in un recital accompagnato al pianoforte da Mattia Lorenzini.

Olexander Pusharenko ha incantato il pubblico con il suo virtuosismo e la sua profonda musicalità. Nato in Ucraina, ha studiato con i più grandi maestri del suo tempo, tra cui Bogodar Kotorovych (secondo premio al Concorso Paganini del 1971) e Salvatore Accardo. Si è laureato in violino al Biennio Specialistico di II livello, sub-indirizzo solistico/cameristico, presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova con il massimo dei voti, lode e la Menzione d’Onore. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito in tutto il mondo, ottenendo sempre grandi consensi. ll suo repertorio spazia dal periodo barocco a quello contemporaneo.

Mattia Lorenzini, nato a Genova nel 1998, si avvicina alla musica all’età di 9 anni. Nel 2012 viene ammesso, primo in graduatoria, ai corsi pre-accademici del Conservatorio Paganini della sua città. Qui comincia a frequentare la classe del M° Gianfranco Carlascio, sotto la guida del quale consegue nell’ottobre 2020 il diploma accademico di I livello con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa della tesi. Ha partecipato a concorsi pianistici nazionali ed internazionali aggiudicandosi diversi primi premi e primi premi assoluti. E’ docente di pianoforte all’istituto musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure.

Nel corso del concerto, Pusharenko e Lorenzini interpreteranno un programma ricco di suggestione che comprende musiche di Mozart, Paganini e Saint-Saëns. Si tratta di un percorso musicale che attraversa tre secoli di storia della musica. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Rotary. Biglietto acquistabile in loco al costo di 10 euro.