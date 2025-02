Tre milioni dalla Regione per l’apprendistato

Regione Liguria ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare l’offerta formativa pubblica in materia di apprendistato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Verranno organizzati corsi sulla base di moduli da 40 ore per 4.200 apprendisti. "La nostra offerta formativa – spiega l’assessore regionale Simona Ferro – è dedicata alle competenze di base e trasversali previste per l’apprendistato, che spaziano dall’organizzazione del lavoro alla sicurezza, dalle lingue straniere all’informatica alle competenze relazionali. Queste nuove risorse ci consentono di lavorare in continuità con quanto fatto nell’ultimo anno, nell’ottica di un programma che ha reso ancora più efficiente e puntuale l’inserimento degli apprendisti e il completamento delle attività formative".