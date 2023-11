Tre medici specializzati in fisica e riabilitazione

Bando di selezione dell’Asl 5 della Spezia che cerca 3 dirigenti medici disciplina di medicina fisica e riabilitazione a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, sono richiesti diploma di laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione – area medica e delle specialità mediche, iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. La prova scritta prevede una relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica. Prova pratica su tecnica e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso. Domande entro il 16 novembre sul portale https:asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it. Per info gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda via Fazio numero 30 a La Spezia, recapito telefonico 0187 533519.