Tre giovani marinai entreranno a far parte del Gruppo operativo subacquei del Comsubin, Comando subacquei e incursori della Marina militare. Domani alle 11.30, al Comsubin -Spezia, si svolgerà la cerimonia di conferimento dei brevetti da palombaro agli allievi del corso Ordinario 2022 alla presenza del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, e del sottocapo di Stato maggiore della Marin, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto.

I nuovi operatori brevettati "hanno ricevuto – si legge in una nota – una preparazione di altissimo livello fisico e professionale, necessaria per essere impiegati in ogni operazione subacquea complessa e intervenire su qualsiasi ordigno esplosivo rinvenuto in un contesto marittimo".