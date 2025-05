I nuovi parcheggi a Marola. Realizzati 13 posti auto in più

Sono arrivati alla conclusione i lavori per la realizzazione di due nuove aree parcheggio e l’adeguamento della regimazione delle acque meteoriche lungo via del Montale, a Marola. Si tratta di due interventi che si sono sviluppati lungo via del Montale. Nel primo è stata pavimentata una superficie di circa 78 metri quadrati, creando quattro nuovi posti auto in linea. Per realizzare questi parcheggi, la sede carrabile è stata allargata di circa 3,20 metri ed è stati costruito un muro di contenimento del tipo ’a mensola’ in cemento armato, con una lunghezza di circa 25 metri e un’altezza media di 1,40 metri. All’inizio della strada, invece, è stata pavimentata una superficie di circa 165 metri quadrati, creando nove nuovi posti auto, inclusi due posti per disabili. Questo intervento ha comportato la razionalizzazione dello slargo preesistente, la costruzione di nuovi muri di contenimento in cemento armato, la perimetrazione con cordoli e muretti, e lo spostamento di un palo dell’illuminazione pubblica.

"Con quello di Marola proseguono gli interventi per la regimazione delle acque e la cura del territorio – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini – ma grazie a questo investimento, siamo riusciti a realizzare anche due nuove aree di parcheggio per i residenti di via del Montale e delle zone limitrofe di Marola, rispondendo concretamente alle richieste dei cittadini. Si tratta di un intervento significativo, che si aggiunge ai molti già in corso per limitare gli allagamenti, favorire il deflusso delle acque e contenere l’erosione del territorio. Tra questi ricordiamo l’allargamento del Torrente Cappelletto su Viale San Bartolomeo, l’intervento di depavimentazione in piazzale Montegrappa, i lavori in via Chiodo e via Diaz, tutti volti a migliorare il drenaggio in caso di forti piogge. Il clima sta cambiando, con fenomeni atmosferici sempre più intensi e concentrati: anche la nostra città deve adeguarsi, per ridurre disagi e rischi per la cittadinanza".