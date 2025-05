Sosta gentile ma...timida. Il Pd contesta l’iniziativa

"Un timido passo in avanti". Così il segretario del Partito Democratico sarzanese Marco Baruzzo ha definito la sosta “gentile“ che consente una sosta gratuita della durata di 30 minuti. L’iniziativa mira a migliorare l’accessibilità alle aree centrali, favorendo una più rapida rotazione dei veicoli, in particolare vicino a servizi, attività commerciali, presidi sanitari e ingressi al centro storico. La soluzione intrododotta dall’amministrazione della sindaca Cristina Ponzanelli a partire da giovedì scorso 1 maggio limitatamente ai parcheggi di Porta Parma e Porta Romana. "Questa misura – precisa il segretario del Partito Democratico – adottata ormai a ridosso della stagione estiva e nel contesto di una viabilità strozzata da chiusure di ogni tipo, assomiglia più a un placebo che a un intervento capace di delineare una vera novità nella disciplina della sosta cittadina". Una misura, quella che consente di poter spostare gratuitamente nei due parcheggi per i primi 30 minuti, che pesa ben 24 mila euro sulle casse comunali. Di fatti, lo scorso 29 aprile, la comandante della polizia locale Ilaria Benassi ha impegnato oltre 24 mila euro a favore dell’attuale operatore in proroga Gestopark. "Un conto salatissimo -sostiene Marco Baruzzo -se si pensa che dovrebbe coprire solo il rifacimento della segnaletica verticale e l’adeguamento dei parchimetri. Per anni l’assessore Torri ha scaricato tutte le responsabilità su quelli di prima promettendo la rivoluzione della sosta a tempo debito. Il tempo è passato e non c’è nemmeno la nuova gara". Secondo Baruzzo l’introduzione della sosta gentile, che interessa le sole aree di Porta Romana e il parcheggio di Porta Parma, servirebbe quindi "solo a evitare una figuraccia ancora peggiore con i cittadini e gli operatori economici, che si aspettano risposte strutturali". "L’amministrazione aveva uno strumento, la progettazione di un nuovo bando, e ha deciso di non usarlo - conclude il segretario del Pd sarzanese -. Alla politica degli annunci a vuoto siamo purtroppo abituati, considerato come siano rimaste senza conseguenze anche le promesse di riaprire con un nuovo gestore il parcheggio sotterraneo di via Luigi Neri". L’istituzione della sosta gentile è entrata in vigore da giovedì scorso 1 maggio ed è regolata dalla polizia locale che con apposito atto specifica anche i periodi di sosta a pagamento sul territorio sarzanese secondo le seguenti disposizioni: dalle 8 alle ore 19 nei giorni feriali dal 1 settembre al 30 giugno dalle 8 a mezzanotte nei giorni feriali dal 1 luglio al 31 agosto.

Elena Sacchelli