Quale futuro per Navonella?. Dibattito e passeggiata a Nave

Un’area verde da salvaguardare contro l’arrivo di un mega progetto che prevede la realizzazione di un centro sportivo, campi da tennis e padel, ospitalità e parcheggi pertinenziali. La zona periferica di via Navonella, attualmente polmone verde alle porte della città, torna al centro del dibattito grazie all’iniziativa promossa nel prossimo week end dal gruppo di cittadini e rappresentanti di alcune associazioni che si stanno opponendo alla cementificazione del polmone verde. Da mesi sul progetto però sembra essere calato il silenzio da parte dell’amministrazione comunale sarzanese. Per questo il comitato di via Navonella ha organizzato sabato 10 e domenica 11 maggio due iniziative pubbliche sul tema: “Un’area da salvaguardare dal cemento: a che punto siamo?”. Sabato alle 17 al circolo Arci del quartiere di Nave incontro dibattito con interventi di Fabio Giacomazzi di Ecologia e Natura, Valter Chiappini che presenterà il progetto sviluppato da una società privata e approvato dal Comune di Sarzana. Nel corso del pomeriggio alle parole seguiranno anche le note musicali degli artisti Fabio Giannini e Andrea Giannoni. Sarà possibile poi fermarsi per l’aperitivo prenotando al numero 347-7429655. La domenica, 11 maggio, invece è prevista la camminata nell’area di via Navonella interessata al progetto. Appuntamento alle 10 al parcheggio di fronte alla farmacia Piola all’inizio di viale XXV Aprile per poi visitare l’area interessata a Camponesto, via Navonella e ai Bozi.