"Soldi e oro per evitare guai". Anziani nel mirino dei ladri

La banda dei truffatori è tornata in azione in città e soltanto per una frazione di secondo non è stata intercettata dall’arrivo della polizia, ormai vicina ai falsi carabinieri e avvocato che stavano per mettere a segno il colpo. Nel mirino sono finiti due anziani che risiedono nel quartiere dei Buggi, contattati dai malviventi. Uno schema ormai classico che purtroppo si è rivelato spesso vincente. Per questo occorre la massima attenzione mettendo in guardia gli anziani genitori, nonni e vicini di casa sul pericolo dei raggiri telefonici.

La coppia di ottantenni è stata contattata al numero di casa da un falso carabiniere che ha confuso la donna raccontando di un finto incidente nel quale era rimasto coinvolto il figlio chiedendo oro e denaro per risolvere la situazione. Facendosi poi consegnare anche il numero di cellulare del marito.

Sempre tenendo occupata la linea fissa un altro militare, fasullo, ha contattato l’anziano sollecitandolo a raggiungere l’ospedale a Spezia. Dopo qualche minuto addirittura lo ha ricontattato per spedirlo a Genova. A quel punto l’uomo è stato raggiunto dalla telefonata del figlio che ha compreso la situazione bloccandolo. Nel frattempo un avvocato si è presentato a casa della donna chiedendo soldi e oro ma per fortuna è arrivata la telefonata del marito che ha svelato l’inganno. Il malvivente ha intuito qualcosa ed è fuggito pochi istanti prima dell’arrivo della volante allertata della truffa, per fortuna rimasta tentata, in corso.

Massimo Merluzzi