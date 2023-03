Tre confronti fra candidati

Tre confonti pubblici fra i candidati alle prossime elezioni amministrative di Porto Venere. Si partirà il 25 marzo nella palestra della Forza e Coraggio di Piazza Caduti alle Grazie, quindi il 15 Aprile nella sala conferenze del Grand Hotel di Via Garibaldi a Porto Venere per finire, nell’imminenza delle elezioni, il 6 gaggio davanti al futuro info point del Terrizzo alla Palmaria. Queste quindi le date dei prossimi confronti pubblici tra i candidati a sindaco ed i residenti del Comune di Porto Venere, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Tutti gli incontri cominceranno alle 16.30 e saranno l’occasione per parlare dei temi principali del territorio. Il candidato sindaco Paolo Negro si dice ’soddisfatto’ per l’organizzazione dei tre incontri