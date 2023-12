Tre chili di droga nascosti in casa. Blitz dei carabinieri, pusher arrestato

Un giro di spaccio è stato intercettato e bloccato dall’azione dei carabinieri del nuleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana che, partendo dall’arresto di un ragazzo a Sarzana, sono arrivati a casa di un altro giovanissimo riuscendo a recuperare ben oltre 3 chili di hashish ma anche una trentina di sigarette elettroniche contenenti principio attivo di marijuana. I due ventenni sono già comparsi davanti al giudice in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. L’azione dei carabinieri coordinati dal capitano Luca Panfilo (che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti) è iniziata in piazza Garibaldi a Sarzana. Un luogo della città frequent dai giovani ma spesso anche luogo caldo della movida. In questo caso però i militari hanno agito di prima mattina fermando un 22enne di origini straniere ma residente in Italia, trovato in possesso di mezzo chilo di hashish ben suddiviso in 5 panetti. L’operazione dei carabinieri è poi proseguita arrivando a Lerici e successivamente a casa di un ucraino di 23 anni trovato in possesso di oltre 3 kg di hashish, la somma di 2.730 euro e 35 sigarette elettroniche contenenti liquido alla marijuana e 1000 ml di liquido per la ricarica sempre con estratto di olio di cannabis. I due ragazzi dopo la notte ai domiciliari sono comparsi davanti al giudice per la direttissima: oltre alla conferma dell’arresto è stata patteggiata dal primo la condanna di 1 anno e 3 mesi, per l’altro sono stati disposti gli arresti domiciliari.

m.m.