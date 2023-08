Tre band allo Shake Club Serata dedicata al punk

Tre band per una rassegna dedicata al punk hardcore: allo Shake Club di via Valdilocchi va in scena questa sera il Deconstruction Festival. A partire dalle 22, nel circolo Arci vicino al porto, si esibiranno tre band, nate e cresciute a cavallo fra il Levante della Liguria e l’Alta Toscana: si tratta di To build a ruin della Spezia (hardcore metal), Vesta di Viareggio (post metal) e Melaskula di Massa (pop punk), nella grande tradizione live del locale, che dopo aver tagliato il traguardo dei vent’anni, anche in estate ha assicurato ai suoi frequentatori un ampio ventaglio di proposte, lasciando spazio tanto a gruppi del territorio quanto ad altri in arrivo da fuori. Ingresso a 5 euro riservato ai possessori di tessera Arci. E in vista dell’autunno, già ci sono i primi nomi in cartellone: la storica punk band italiana Not Moving, Mark Sultan dagli Stati Uniti, Lord Elephant da Roma e ancora Oreyeon, Panamas e Fernandhell.

C.T.