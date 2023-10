Tre anni e quattro mesi per la rapina col coltello nella chiesa di don Palei

Due anni fa era entrato nella canonica della chiesa dei santi Giovanni ed Agostino, aveva raggiunto il piano superiore dove abita don Luca Palei e si era impossessato di 20 euro di offerte, asportati da uno stipetto. Il parroco in quel momento non c’era, ma mentre usciva era stato scoperto da un suo collaboratore e lo aveva minacciato: "Se non ti fai i fatti tuoi ti do una coltellata", gli aveva detto brandendo un coltello da cucina. Quindi era fuggito. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di risalire a Umberto Bellicoso, originario di Venosa, 54 anni, che ieri è stato condannato a tre anni e quattro mesi per rapina, con attenunanti generiche e del danno economico di particolare tenuità, riconosciute come equivalenti sulle aggravanti e la recidiva. Difeso dall’avvocato Federico Fiore, è stato assolto per il porto abusivo d’arma, poiché il coltello è stato trovato in loco e non portato da casa.