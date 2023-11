Tre alunni della primaria all’incontro con il Papa

Tre bambini delle quinte classi di tre scuole primarie spezzine partiranno domani alla volta di Roma per incontrare Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione di ’I bambini incontrano il Papa’. Saranno complessivamente 85 i bambini liguri coinvolti nell’iniziativa, la comitiva partirà dalla stazione di Genova Piazza Principe alle 7.05 con un Frecciabianca straordinario, che fermerà alle 8,16 a Spezia per salire i tre alunni delle scuole spezzine. Il Gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia è il vettore principale dell’evento: ha messo a disposizione 8 i treni straordinari (con circa 4000 bambini) e 30 gli autobus speciali (con 1450 bambini) per accompagnare i giovanissimi protagonisti della giornata verso l’incontro con il Santo Padre. Durante l’evento si esibiranno sul palco il Piccolo Coro dell’Antoniano e il cantante Mr. Rain, dieci bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali