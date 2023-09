Travolto da un’auto in via Sarzana. Grave un bambino di sei anni

Una spensierata passeggiata pomeridiana che in pochi secondi si trasforma in un dramma, con un bambino di appena sei anni ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. È quanto accaduto ieri pomeriggio in via Sarzana, nel quartiere del Termo. Le condizioni del ragazzino sono gravi, tanto che i medici del nosocomio genovese si sono riservati la prognosi. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava assieme alla zia e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato investito da una Mini condotta da una 50enne che procedeva in direzione del capoluogo. Un urto violentissimo, che ha scaraventato con forza il piccolo al suolo. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati anche da alcuni cittadini che si sono subito accorti della gravità di quanto era appena accaduto. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i volontari della pa di Vezzano Ligure, eil personale del 118 spezzino con l’automedica Delta1. È stato proprio il 118 ad allertare il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova, che in poche decine di minuti sono arrivati alla Spezia con l’elicottero Drago. Il bambino, che ha riportato traumi alla testa e al torace, un’otorragia all’orecchio destro e contusioni multiple ed escoriazioni agli arti superiori, è stato e trasportato all’ospedale Gaslini di Genova, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti diagnostici e poi ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del comando di polizia locale del Comune della Spezia, che al termine hanno sanzionato la conducente 50enne della Mini per la mancata precedenza ai pedoni e per il veicolo non revisionato.

mat.mar.