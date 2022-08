Trasporto solidale di persone in difficoltà Consegnato il nuovo automezzo speciale

Un aiuto concreto a chi più ne ha bisogno. Si è svolta venerdì mattina in città la cerimonia di consegna di un nuovo automezzo attrezzato per trasporto di persone in difficoltà, quali possono essere anziani, disabili e tutti coloro che risultino svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore ai servizi sociali Lorenzo Brogi e Ada Donati, che è la responsabile dei rapporti con le istituzione di “Progetti del cuore”.

Il progetto di trasporto solidale è frutto dell’accordo sottoscritto tra l’amministrazione comunale della Spezia e la società “Progetti del cuore”. In base all’accordo, la società fornirà in comodato d’uso gratuito il veicolo, il cui costo viene coperto attraverso le risorse finanziarie derivati dalla locazione degli spazi pubblicitari sulla superficie esterna dell’autoveicolo ad aziende ed esercizi commerciali principalmente presenti sul territorio spezzino. Nel corso della cerimonia di consegna del mezzo, il sindaco Peracchini ha inoltre consegnato un attestato di ringraziamento alle attività che hanno contribuito all’iniziativa.