Trasporto pubblico. Le assunzioni da Atc

Atc Esercizio indice un bando di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione con contratto a tempo indeterminato per la figura professionale di operatore d’esercizio, da destinare ai servizi di trasporto pubblico. Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato full time con inquadramento al parametro 140 del Ccnl Autoferrotramvieri. Questi i requisiti e i documenti specifici richiesti: il possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, la patente D in corso di validità, la copia della carta di qualificazione del conducente (Cdc), la copia della visura del saldo punteggio residuo non inferiore 15 della patente di guida e copia della visura del saldo punteggio residuo della carta di qualificazione del conducente non inferiore a 15; fotocopia del documento di identità. I candidati sosterranno come prima prova la guida del mezzo per verificare il grado di abilità e padronanza tecnica. Il bando scadrà il 24 novembre ed è pubblicato sul sito aziendale www.atcesercizio.it.