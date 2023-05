Trasferirsi in Canada Un milione di occasioni

La rete Eures informa che sono aperte le iscrizioni alla edizione 2023 delle Journées Québec Europe che si svolgeranno nel corso del prossimo mese di giugno per chi desidera trasferirsi e lavorare in Canada. Oltre 1 milione di posti di lavoro da ricoprire entro il 2030; questi i settori in cui le imprese del Québec ricercano personale: amministrazione, finanza e assicurazioni, istruzione, ingegneria, ristorazione, salute e servizi sociali, meccanica, autotrasporto e altro ancora. Sara possibile iscriversi fino al 21 maggio. I colloqui di reclutamenti si svolgeranno dal 12 al 16 giugno. Sono previsti incontri preliminari informativi per rivolgere domande specifiche agli esperti. Uno degli incontri è in programma il 17 maggio a Firenze alle ore 19 all’Institut français Firenze, un altro il 18 maggio a Torino alle 17, all’Alliance française de Turin. Per altre info https:journeesquebec.gouv.qc.caeurope.html