Tragico scontro in moto. Si è spenta Graziella

Si è spenta all’ospedale dopo una settimana di speranza Graziella Boccoli. La donna, classe 1963, originaria di Lucca era conosciutissima a Castelnuovo Magra dove abitava con il marito Loris Petacco. L’uomo invece è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale della Versilia ma fortunatamente non corre pericolo di vita. La coppia, in sella alla motocicletta Honda, è stata coinvolta sabato scorso in un incidente stradale in località Corvaia a Seravezza. Lo scontro con una Ford Fiesta è stato terribile e Graziella dopo i primi soccorsi e i tentativi di rianimarla al pronto soccorso dell’ospedale versiliese è stata trasportata d’urgenza a bordo dell’elicottero Pegaso nella clinica neurochirurgica di Livorno. Purtroppo tutti i tentativi di risvegliarla si sono resi vani e la donna è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri. Una coppia molto conosciuta soprattutto per la passione per i viaggi in motocicletta ma anche per le camminate sui sentieri alla ricerca di nuove strade da esplorare e paesi da conoscere.

Proprio sabato scorso Graziella e Loris erano appena tornati da una vacanza in Francia. Avevano deciso di fare un salto in Versilia ed erano partiti da poco da Castelnuovo Magra. Lungo il percorso si sono scontrati in località Corvaia contro una Ford Fiesta condotta da un uomo di 60 anni residente a Seravezza. Le condizioni di Graziella sono apparse immediatamente apparse gravi. Infatti la donna ha perso conoscenza mentre il marito lamentava dolori agli arti fratturati. Dopo il primo soccorso al Versilia i medici hanno disposto il trasporto in elicottero alla clinica neurochirurgica di Livorno dove Graziella Boccoli si è spenta ieri. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia municipale.