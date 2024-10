Tragica vacanza a Monaco, muore quarantenne

Una tragica vacanza. Avrebbe dovuto trascorre due giorni in allegria e spensieratezza Luca Tendola, quarantenne residente a Castelnuovo Magra ha avuto un malore che gli è stato fatale. Nonostante l’immediato soccorso si è spento a Monaco di Baviera dove era a arrivato sabato. Tendola era originario di Carrara ma risiedeva da tempo a Castelnuovo Magra insieme alla moglie e al loro figlio. Era conosciutissimo soprattutto per la sua professione di agente di commercio che lo portava a rifornire di generi alimentari tante attività commerciali in Val di Magra e Provincia spezzina. Luca era un grande appassionato di sport e da qualche tempo si stava specializzando con ottimi risultati nel padel oltre alla pratica del calcio a cinque. Aveva deciso insieme agli amici di visitare la città tedesca in occasione dell’Oktober Fest ma ha accusato un malore mentre stava camminando a poca distanza dalla zona della rassegna. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e la comunità castelnovese

m.m.