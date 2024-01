Tradito dagli schiamazzi . Beccato con due etti di droga

Un giovane ventenne di origine senegalese, residente in un Comune della Val di Vara, è stato arrestato dai carabinieri del Norm della Spezia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica nel quartiere Umbertino. Il ragazzo è stato tradito dagli...schiamazzi di alcuni giovani, che hanno provocato le lamentele dei residenti e che hanno attirato nei pressi di piazza Brin una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Il giovane, subito intercettato dai militari dell’Arma, ha tentato invano di scappare per evitare la perquisizione: il ventenne è stato trovato in possesso di due panetti di sostanza hashish per un peso complessivo di circa duecento grammi, che aveva tentato inutilmente di occultare all’interno del giubbotto. Il ragazzo è stato arrestato e ieri mattina, nel tribunale cittadino, è stato celebrato il processo per direttissima, con la convalida dell’arresto e applicazione dell’obbligo di dimora presso l’abitazione di residenza.