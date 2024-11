“Trac Festival“, fra teatro e circo. Trenta spettacoli ai giardini storici

Oltre 30 giorni di spettacoli innovativi e popolari, workshop aperti al pubblico e ad operatori del settore, in una sala teatrale fuori dall’ordinario: uno chapiteau teatro-tenda immerso nei giardini storici della Spezia, al Pin. Dopo il successo della prima edizione, torna il Trac Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo, promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23, che vedrà protagoniste alcune tra le più prestigiose compagnie circensi e teatrali a livello internazionale. Appuntamento dal 21 dicembre al 26 gennaio. "Il Trac Festival – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – è una rassegna pensata per tutte le generazioni, che coniuga teatro, ricerca, arte e spettacolo". Saranno rappresentazioni performative molto coinvolgenti. "Tanti generi di spettacoli particolarissimi – aggiunge il direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi – dal circo al teatro contemporaneo, con spettacoli perfetti per lo chapiteau che ospiterà la rassegna, senza dimenticare i momenti dedicati alla formazione, che coinvolgerà gli appassionati tra le nuove generazioni". Gli appuntamenti formativi, con tre compagnie coinvolte, sono gratuiti ma è necessario prenotare la partecipazione. Per iscriversi inviare una mail a [email protected].

Si parte il 21 e 22 dicembre con ‘Scrooge’ tratto da ‘A Christmas Carol’ di Charles Dickens. Nei giorni del 25 e del 26 dicembre, ‘Trac Circus cabaret’, il varietà di Natale con acrobati, maghi e musicisti, Tino Fimiani, La Boca Abierta e Pietro Barilli tra clownerie magiche, musica acrobatica ed equilibrismo mozzafiato. L’1 e il 2 gennaio, Teatro nelle Foglie in ‘Ballata d’autunno’, una favola moderna in bilico tra circo e teatro. Il 3 e 4 gennaio, Sacékripa in ‘Marée basse’, un classico della giocoleria clownesca.

Il 6 gennaio, due spettacoli della compagnia Libertivore: ‘Hêtre’, un corpo a corpo tra un’acrobata e un ramo sospeso, e ‘Phasmes’, un duo acrobatico spericolato. Si prosegue il 12 gennaio con ‘Romeo e Giulietta - L’amore è saltimbanco’ di Stivalaccio teatro. È invece in prima nazionale ‘Monographie’ di Defracto, il 14 e 15 gennaio. Il 18 gennaio, Microband in ‘Duel’ (The Best of), il 22 gennaio, in ‘Bankal’ i due acrobati di Puéril Péril, mentre il Trac Festival si conclude il 26 gennaio con ‘Immaginaria’ di Teatro nelle Foglie. Evento speciale nell’ambito della rassegna il 23 gennaio al Teatro Civico, con David Larible in ‘Il clown dei clown’. "È importante – chiude il direttore di Artificio23 Leonardo Pischedda – lasciare il tempo a una manifestazione di crescere e di mettersi in relazione con i luoghi, perché diventi parte del tessuto del territorio". E così è stato.

Marco Magi