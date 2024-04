’Trabastìa’ al circolo Corridoni

Lo scrittore Marco Della Croce presenterà oggi, alle 18, al Circolo anziani di piazza Brin in via Corridoni 7 alla Spezia, il romanzo di Beppe Mecconi ‘Trabastìa - Cent’anni di gente comune’, pubblicato dalle edizioni Gammarò. Il libro, che ha ottenuto anche due importanti premi, narra un secolo di vita di una famiglia in un borgo della costa di Liguria in provincia della Spezia, Trabastìa appunto, mentre la Storia con la ‘S’ maiuscola attraversa quella dei vari personaggi del romanzo. Nel marzo del 1901 Amerigo Dimare, dal nord della Toscana, sbarca sul molo sotto al piccolo castello a picco sul mare con la speranza di trovare lavoro nel costituendo Arsenale militare di Spezia, e lì conoscerà l’amore, si sposerà, conoscerà gioie e drammi mentre il paesino, la nazione e il mondo si trasformano, fino all’anno 2000, quando la discendenza si estinguerà. Da quando è uscito nelle librerie il romanzo, giunto alla terza edizione, è stato presentato con successo decine e decine di volte non solo in provincia, ma in tutta Italia.