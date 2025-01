Tra salute e divertimento. Torna il Palio del marciatore. La classica CorriPegazzano

Dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, riprende oggi l’attività della camminata ludico motoria e della corsa o marcia non competitiva del Palio del Marciatore edito dal Comitato Marce della Spezia e della Lunigiana. "Scopo principale delle camminate – spiegano dal direttivo – è quello di andare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, con spirito di amicizia e allo stesso tempo praticare attività ludico motoria che porta tanti benefici nel nostro organismo".

Il primo appuntamento dell’anno è a Pegazzano, con partenza dalla palazzina ex Arcimboldo, dove vi è la sede del Comitato Marce con la classicissima ‘Corripegazzano’, che vuole anche ricordare il giovane Pier Manlio Bibiano, scomparso prematuramente. "Pier Manlio era un ragazzo pieno di entusiasmo e si era avvicinato al mondo delle marce in giovane età, già da subito aveva ricoperto, per le sue doti organizzative ed umane, ruoli importanti nel Comitato Marce, diventandone nel corso degli anni anche vicepresidente. Con questa camminata lo vogliamo ricordare con grande affetto".

Il ritrovo è a Pegazzano per le 8.30, l’avvio della camminata è previsto a partire dalle 9 dopo aver effettuato le iscrizioni sul posto con una quota di 4 euro, quale contributo organizzativo. I percorsi, come consuetudine, saranno due: uno di 6 chilometri ed uno più impegnativo di 13. La camminata è aperta a tutta la cittadinanza e porterà i partecipanti alla riscoperta delle colline a nord ovest della città. Costa di Murlo, il Santuario della Madonna della Guardia al Vignale, la frazione collinare di Sommovigo, il valico La Foce, la Pieve di Marinasco, Strà ed il sentiero del ‘Salto del Gatto’, il Borgo di Guersedo saranno i punti principali che i camminatori attraverseranno con il percorso più lungo, favorendo per quanto possibile il passaggio lungo le antiche scalinate e mulattiere che, dalla città, portano agli insediamenti collinari. Il tracciato più breve giunto a metà di Costa di Murlo – dove vi sarà anche un ristoro a base di bevande calde – ritornerà indietro ad anello attraverso le scalinate. Tempo di percorrenza previsto per il tracciato più lungo da due a tre ore, l’itinerario più corto poco più di un’ora.

Al rientro a Pegazzano, per tutti, un premio di partecipazione, alle società anche trofei, coppe e targhe, il tutto condito da un ristoro. Nel corso del 2025 sono previste 30 camminate attraverso la provincia e la vicina Lunigiana: 8 nel capoluogo, di cui 3 a Pegazzano, poi piazza Europa, Canaletto, Pitelli, Batteria Valdilocchi e Favaro. Saranno 12 in Val di Magra di cui 4 a Sarzana, 2 ad Arcola, Vezzano Ligure, Ortonovo, Ponzano Superiore, Caprigliola e Santo Stefano Magra. Poi 5 nei comuni rivieraschi, di cui 3 a Porto Venere e Le Grazie, e 2 a Lerici. In terra di Lunigiana, 5 saranno le suggestive camminate, fra Montedivalli, Fivizzano, Calice e 2 ad Albiano Magra. "Giornata clou del calendario – concludono – è domenica 9 febbraio con la Festa Palio del Marciatore con l’assemblea provinciale dei soci e la premiazioni dei camminatori che si sono maggiormente impegnati nell’anno appena trascorso".

