Tra musica e parole per non dimenticare. Il liceo Cardarelli c’è

L’ottantesima Festa della Liberazione organizzata dalla sezione Anpi Levante della Spezia vuole essere un momento corale e coinvolgente, soprattutto nei confronti delle ragazze e dei ragazzi. "Con l’arte, la musica e la partecipazione della nuova generazione – dicono i promotori – si vuole rispondere a quello che sono i rumori della guerra, riaffacciatisi in Europa e nel mondo in maniera prepotente". Per questo si vuole dare spazio alla rappresentazione musicale ‘Una mattina... Musica e parole per non dimenticare, nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo’, eseguita degli studenti del liceo musicale Cardarelli diretti dal professor Marco Montanelli.

Il programma delle celebrazioni si articola nel corso della mattinata di domani, dalle 10.30, al Centro sportivo Fantasy Termo-Pianazze, dopo i saluti e gli interventi, spazio alla musica dei liceali della classe quarta M, poi, al termine degli interventi, la deposizione dei fiori al ‘Cippo ai Caduti Partigiani del Termo’ e infine il tradizionale Pranzo Partigiano accompagnato da musica e canti a cura di Livio Bernardi e Gianluca Cagnoli, fra fave salame, formaggio e torte salate.

"In tema con la celebrazione della Liberazione – concludono dalla sezione Anpi – siamo riusciti a finanziare il viaggio di 23 studenti della terza media della scuola Cattaneo, che andranno in visita al binario 21 a Milano, il 28 aprile".