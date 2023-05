Tra formazione e lavoro vero Primo stage in Valle d’Aosta per 40 studenti del ’Casini’

L’idea del progetto era stata del professor Victor Vicquéry, docente dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste purtroppo recentemente scomparso. Aveva preso contatti con l’istituto Casini per creare una sinergia da due regioni vicine, ma con un tipo di turismo differente. Grazie a questa iniziativa, si è creato un connubio tra l’alberghiero spezzino e la scuola alberghiera valdostana, che si è concretizzata in un incontro nel maggio scorso alla Spezia (dopo una visita nei dintorni, Cinque Terre comprese). Oggi, quasi un anno dopo, quella collaborazione è diventata uno stage che intensifica i rapporti e offre uno strumento a supporto delle strutture ricettive dell’Associazione albergatori della Valle d’Aosta. Circa quaranta studenti della scuola ligure, per due settimane, sono stati inseriti negli staff in un periodo di alta stagione. "Speriamo che questo primo stage – ha commentato Giulio Grosjacques, assessore e membro del cda della Fondazione Turistica – sia soltanto l’inizio di un grande progetto che può far crescere entrambe le scuole".

Lo stage ha avuto due obiettivi principali: da un lato quello di offrire agli studenti un’importante occasione di formazione sul campo per acquisire un bagaglio di conoscenze legate anche al mondo della ricettività di montagna, con le sue tipicità, i suoi prodotti e la sua internazionalità, e dall’altro di creare contatti e rapporti tra albergatori e studenti che saranno professionisti del settore, aprendo così le porte a futuri inserimenti nel mondo del lavoro. Grazie ai contatti tra il professor Vicquéry e il professor Luigi Manzo del Casini, una delegazione dell’istituto valdostano era stata in visita in Liguria dando vita a una collaborazione che vede lo stage come prima fase pratica. Tra i quattro indirizzi dello di studio dell’istituto spezzino anche l’esclusiva del percorso barman, per questo i tutor in servizio in Valle d’Aosta hanno preso accordi per far partecipare gli allievi anche nei bar dei grandi alberghi. Tornando allo stage appena concluso, dei quaranta allievi della scuola, ventinove sono stati impiegati in cucina, quattro in sala e quattro alla reception delle rispettive strutture distribuite principalmente a Cogne, Courmayeur, La Thuile.

marco magi