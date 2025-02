Tra Dallapiccola e Ravel: il duo Bologni-Bruno all’auditorium Fiorentini

Continua con un nuovo appuntamento il festival organizzato dal conservatorio Puccini della Spezia ’Tra Schönberg e Dallapiccola’: questa sera alle 21 nell’auditorium Fiorentini dell’istituto, in via XX Settembre 34, Alberto Bologni (violino) e il direttore Giuseppe Bruno (pianoforte) eseguiranno musiche di Luigi Dallapiccola e Maurice Ravel. Il duo Bologni-Bruno, che festeggia nel 2025 i suoi quarant’anni di attività, ha alle spalle una lunga attività, fra cui le registrazioni integrali delle Sonate di Beethoven, Mozart e Schumann e l’opera omnia di Liszt per violino e pianoforte. I due eseguiranno ’Tartiniana seconda per violino e pianoforte’ e ’Due studi per violino e pianoforte"’ di Dallapiccola e ’Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré-Sonata postuma’ e Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte di Ravel. Bologni, diplomatosi con lode al conservatorio Cherubini di Firenze, ha ottenuto anche il diploma di solista al conservatorio di Rotterdam, e si è formato in alcune delle più celebrare tradizioni violinistiche europee; è considerato uno dei violinisti più versatili della sua generazione. Dopo il diploma a pieni voti in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, Giuseppe Bruno è impegnato dall’età di 17 anni in un’ininterrotta attività attività solistica e cameristica in tre continenti. Ha partecipato a festival nazionali e internazionali, vinto diversi premi – fra cui quello al Concorso Viotti di Vercelli con il violinista Bologni – e all’attivo registrazioni radiofoniche e televisive. Attivo anche come direttore d’orchestra, è altresì autore di composizioni da camera e per il teatro. Universal Edition di Vienna ha pubblicato la sua trascrizione di ’Purgatorio’ dalla X Sinfonia di Mahler. La rassegna proseguirà venerdì 14 marzo con la conferenza di Giuseppe Bruno ’Alla ricerca di nuove architetture, il pianoforte di Schönberg dal 1909 al 1923’. Chiara Tenca