Tra Beethoven, Chopin e Fauré. L’Ottocento rivive con Debargue

Pianista di grande integrità e dal forte potere comunicativo, per il suo fare musica Lucas Debargue trae ispirazione dalla letteratura, dalla pittura, dal cinema, dal jazz e da un’attenta ricerca personale sul repertorio. Il musicista e compositore francese sarà protagonista giovedì, a partire dalle 20.45 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, di un imperdibile concerto. L’appuntamento con il pianista di fama internazionale e vincitore del premio Cajkovskij di Mosca rientra nella stagione 2025 di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz.

Al teatro sarzanese guiderà il pubblico con un programma che attraversa il XIX secolo fino ai primi del Novecento eseguendo alcune delle pagine più emblematiche di Beethoven, Chopin e Fauré. Di Ludwig van Beethoven, Debargue eseguirà la Sonata op. 90, un’opera che segna il passaggio allo stile maturo del compositore, e la celeberrima Sonata op. 27 n. 2, meglio conosciuta come ‘Al chiaro di luna’, caratterizzata da un’iniziale atmosfera sognante che si conclude con un impetuoso finale. Il programma proseguirà con Fryderyk Chopin di cui Debargue interpreterà lo Scherzo n. 4, l’unico della raccolta in tonalità maggiore, caratterizzato da un tema leggero e fluttuante che si alterna a una sezione centrale più lirica. Seguirà la Ballata n. 3, un capolavoro di invenzione formale e ricchezza armonica, dove momenti epici e danzanti si fondono in un racconto musicale avvincente. In chiusura, la musica di Gabriel Fauré, ponte tra Romanticismo e Modernismo, di cui Debargue ha eseguito l’incisione discografica della sua opera completa per pianoforte.

Lucas Debargue, pianista e compositore, ha conquistato nel 2015 il premio della critica al concorso Cajkovskij nella capitale russa e da allora è invitato a tenere recital solistici e con orchestra in tutto il mondo. Il suo repertorio è accuratamente selezionato e numerose sono le sue incisioni discografiche. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ si chiuderà lunedì 7 aprile al Teatro Civico della Spezia con uno speciale omaggio al mondo di Ezio Bosso con Mario Brunello e la Compagnia Virgilio Sieni. I biglietti sono in vendita per i concerti in entrambi i teatri (agli Impavidi biglietteria aperta dalle 9.30 alle 13 e al giovedì anche dal 16 alle 20, con info a 346 4026006 e [email protected]; al Civico aperta dalle 8.30 alle 12, al mercoledì anche dalle 16 alle 19, con info allo 0187 727521 e [email protected]) e online sulla piattaforma Vivaticket. Ulteriori informazioni sulle ultime due tappe sono disponibili sul sito dedicato www.concertiateatro.it.

