Torneo di Viareggio, otto partite al 'Bibolini' di Lerici

Lerici (La Spezia), 10 marzo 2025 - Presentato questa mattina a Torre del Lago, il calendario della 75esima edizione del Torneo di Viareggio, la Viareggio Cup, il prestigioso appuntamento dedicato alle giovanili calcistiche che traguarda tre quarti di secolo di attività. Cinquantuno saranno le partite che si disputeranno nel corso del torneo che si svolgerà dal 17 al 31 di marzo e che vedrà impegnate 24 squadre maschili e 6 femminili. “Anche quest’anno il torneo si svolgerà a cavallo tra Liguria e Toscana con ben otto partite ospitate dal nostro stadio di Falconara – spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del Comune di Lerici – . La presenza del Torneo conferma la qualità e la fruibilità del nostro campo da calcio che è stato riqualificato da questa amministrazione e su cui continuiamo a investire perché sia punto di riferimento per le società calcistiche non solo della nostra Provincia ma, come in questo caso, di tutta Italia”.

Sono ben 10 le nazioni rappresentate nel torneo, dai quattro continenti. Riconfermata anche la sezione femminile del torneo, alla sua sesta edizione; così come anche la collaborazione con l’Università di Pisa e Rai Sport che trasmetterà in diretta alcune delle partite del Torneo. Rodolfo Salemi, assessore allo sport del Comune di Viareggio, commenta: “Questa manifestazione è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio e siamo felicissimi di festeggiare la sua 75esima edizione. Devo ringraziare il Centro Giovani Calciatori di Viareggio che ancora con passione segue nei dettagli questo evento ed anche tutte le società sportive che collaborano alla buona riuscita dell’evento, compreso il Comune di Lerici che mette a disposizione il suo campo”.

La prima partita che si disputerà al Bibolini sarà il 17 marzo, alle 15 tra Imolese e Mavlon (Nigeria). “È un piacere far spazio ai giovani sportivi che da tutto il mondo si muovono per seguire le loro passioni. Voglio ringraziare l’Associazione calcio Pozzuolo che gestisce il campo di Falconara e che intrattiene i rapporti con il Centro Giovani Calciatori perché questa collaborazione prosegua e sia possibile realizzare eventi di assoluto valore come questo, qui, sul nostro territorio”.

Il campo di Falconara, riqualificato completamente nel 2017, ospita regolarmente allenamenti e partite delle squadre locali ed il campionato di Prima e Seconda categoria, ma anche allenamenti a porte chiuse di importanti società nazionali, il campus estivo del Milan Academy oltre al campus Educamp organizzato dal Coni.