Torneo di golf a Lerici per beneficenza. Il ricavato in dono al Gaslini

Al Golf Club Marigola si è svolto il 3° trofeo di golf organizzato dal Lions club Roverano, presieduto da Concetta D’Amico, in favore del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Gaslini. Accanto alla necessità delle cure, spesso lunghe, si affianca la difficoltà logistica della famiglia. Un impegno economico che molti non possono sostenere. In questa direzione, per intuizione della socia Lions Nicoletta Giuliani, sono state orientate le energie delle componenti del club. Il Golf club Marigola ha sostenuto l’iniziativa con ospitalità e una donazione che va ad aggiungersi a quelle dei numerosi sponsor che hanno offerto il loro contributo: Cantieri Valdettaro, la società Gce Srl, l’Hotel Byron, l’associazione Marinai d’Italia, la Fondazione Theodora con la dottoressa Piperita che ha animato il pomeriggio con una lettura di storie. I ’Ragazzi della Luna Blu’, la cooperativa sociale che coinvolge ragazzi autistici, ha offerto una degustazione dei suoi prodotti. I sostenitori che hanno generosamente donato i premi: Helle Boutique, Norcineria Armando, tonno As do Mar, Supermercati Doro Italianity.

Durante la mattinata si è svolta la gara di Golf a coppie, più strettamente agonistica che si è conclusa con la vittoria, nel lordo, di Elisa e Lamberto Galli; primo netto per la coppia Gildo Conciatori e Perazzo Luca; secondo posto per la coppia Davide Bini e Stefano Parmigiani; prima coppia senior Alain Maguer e Tiziana Maccione. La giornata si è conclusa con la gara di Puttingreen aperta a golfisti ed anche a chi non ha mai giocato.