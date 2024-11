Tornano le ’Domeniche al museo’. Ingresso libero a fortezze e castelli

Torna domani ‘Domenica al Museo’ il progetto promosso dal ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e parchi archeologici statali. L’iniziativa coinvolge anche i musei della Liguria sotto la coordinazione di Direzione regionale musei nazionali Liguria. Inoltre, in occasione del Giorno dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate è prevista (così come il 25 aprile e il 2 giugno, in occasione di ricorrenze dall’alto significato storico, che si aggiungono così alle 12 l’anno previste dall’iniziativa #domenicalmuseo), anche per la giornata di lunedì, l’apertura a ingresso gratuito di numerosi musei liguri.

Quindi, in pratica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti durante il ponte di Ognissanti: dopo ieri, anche oggi con visite che si svolgeranno secondo le consuete modalità di fruizione, quindi a pagamento, mentre il 3 e 4 novembre (domani e lunedì) saranno ad accesso libero. Tutte le visite si svolgeranno secondo le modalità di apertura stabilite, con accesso su prenotazione dove previsto. Si consiglia, pertanto, di preparare la visita consultando sempre la app Musei italiani o i siti ufficiali dei singoli musei.

In particolare, alla Villa romana Varignano delle Grazie, aperta oggi dalle 8.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45), domani dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45) con ingresso gratuito, lunedì dalle 8.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17:45) con ingresso gratuito; il museo sarà chiuso martedì 5 novembre, nelle altre giornate il costo del biglietto di ingresso è: 3 euro (ridotto a 2, gratuito per i minori di 18 anni). Alla Fortezza di Sarzanello e Fortezza Firmafede a Sarzana), questi gli orari: oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lunedì chiuso; nelle altre giornate il costo del biglietto di ingresso è 5 euro (ridotto a 4, gratuito under 6 anni). Al Castello di San Terenzo, oggi apertura dalle 15 alle 18, domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ingresso gratuito), lunedì dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito; nelle altre giornate il costo del biglietto di ingresso è 3 euro (ridotto a 2, gratuito per i minori di 18 anni). Infine, al Museo archeologico nazionale e l’area archeologica di Luni, oggi dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30), domani dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30) con ingresso gratuito, lunedì dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) con ingresso gratuito; nelle altre giornate il costo del biglietto di ingresso è di 4 euro (ridotto a 2, gratuito per i minori 18 anni; l’Anfiteatro di Luni sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14. 30 alle 17; nelle altre giornate il costo del biglietto di ingresso è di 2 euro.

