Tornano i maestri del cioccolato in corso Cavour

’Sapori e mestieri. Stile artigiano’ torna dal 24 al 26 novembre in corso Cavour. La via pedonale del centro della Spezia si riempirà di stand che ospiteranno le specialità degli artigiani, un momento di grande festa per i cittadini e per i commercianti che potranno vivere un goloso weekend all’insegna del divertimento e del piacere per il palato. L’evento organizzato da Confartigianato ha il patrocinio della Regione e del Comune che hanno offerto anche supporto all’iniziativa. Il protagonista di ’Sapori e mestieri’ sarà come sempre il cioccolato, un prodotto alimentare molto amato da grandi e piccini che sarà presentato in ogni forma, gusto e combinazione. I prodotti di qualità che vengono proposti sono il risultato di anni di passione e impegno messi in campo dagli artigiani pasticceri e cioccolatai. La kermesse non riguarderà soltanto la vendita alimentare, ma sarà una vera e propria esperienza: sono previsti conferenze, show cooking, intrattenimento per bambini, presentazioni di libri, approfondimenti culinari e visite guidate all’interno del museo Lia. Il tessuto imprenditoriale sarà al centro di questa tre giorni, che coinvolgerà oltre cento aziende. La ’Festa del cioccolato’, così la chiamano affettuosamente gli spezzini, cresce sempre di più e diventa anche l’occasione per creare dialogo e confronto sul territorio, sul suo patrimonio eno-gastronomico e sull’apprezzamento che il savoir-faire artigiano ottiene da turisti e visitatori. Infatti sono sempre di più le persone che scelgono le loro mete anche in base alle tipicità locali e alla possibilità di fare degustazioni, una tendenza in aumento da anni. Durante il weekend saranno promosse due iniziative che hanno lo scopo di contribuire a fare rete con il commercio cittadino: ’Lo scontrino vale due volte’ permetterà a chi compra negli stand di avere sconti sulle attività aderenti, mentre ’Una dolce vetrina’ premierà i negozi e punti vendita con la migliore vetrina.

Ginevra Masciullo