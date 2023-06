Tornano i “Luoghi della musica“ Quattordici spettacoli nei borghi

Quattordici spettacoli in dodici comuni per la XXIX edizione del festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’. Prenderà il via il 15 luglio e si concluderà il 21 agosto, sempre con l’organizzazione di quattro tra le più significative associazioni musicali dello Spezzino: Il Pianoforte nel ruolo di capofila, il Gruppo Strumentale Hyperion, Amici della Musica di Sarzana e la Società dei Concerti della Spezia. Il festival è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia e si svilupperà tra Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso, Riomaggiore, S.Stefano Magra, Sesta Godano e Vezzano L. Vari i generi musicali: classica, lirica, etnica, jazz, tango, folk, musiche da film, pop, rock, musicarecitazione e canzone d’autore. L’obiettivo è quello di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza, proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche quelli lontani dai tradizionali flussi turistici. Il festival propone un vasto programma che si svolgerà in suggestive location, con artisti affermati a livello internazionale (come il violoncellista e compositore Jorge Andrés Bosso con il suo gruppo BossoConcept, il soprano Sang Eun Kim, la cantautrice Cristina Di Pietro, il pianista e compositore jazz Federico Bonifazi, i bandoneonisti Daniele Vendramin e Fabrizio Colombo, la clarinettista Ivana Zecca, il flautista Giuseppe Nova, l’arpista Elena Piva, la cantante Paola Matarrese, la violista Irina Balta, la violoncellista Livia Rotondi, il contrabbassista Stefano Profeta , il batterista Donato Stolfi , Riccardo Tesi con Elastic Trio, il Quartetto Eos, i Queen Vision, i ballerini Aggelianna Vlachou e Adriano Mauriello) ed artisti del nostro territorio con all’attivo un’intensa attività artistica anche nazionale (il celebre cabarettista Dario Vergassola, l’attore Roberto Alinghieri, l’Exclusive Saxophone Quartet, il Duo Gardel, l’Ensemble Hyperion, la Monday Big Band diretta da Umberto Marsilla, il cantante Jonathan Lazzini, il cantautore Manuel Apice, il chitarrista Fabio Mano, il sassofonista Francesco Mazzali.). Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra enti, privati e pubblici, che hanno sostenuto il festival, come Fondazione, Regione Liguria, le pro loco, Coop Liguria e Tarros Group (col patrocinio della Provincia della Spezia). Serate a ingresso gratuito. Per le prenotazioni dei concerti a pagamento al S.Giorgio (24 luglio e 16 agosto) si può [email protected] o al 379 2779796

Marco Magi