Tornano i dialetti nell’antico oratorio

Torna la letteratura nel borgo di Pitelli, con il percorso letterario che si snoda nel paese e lo rende protagonista: "Passeggiate Narrative". Appuntamento oggi alle 15.30 nell’antico oratorio, "un luogo magico per conoscere il presente attraverso i nostri "dialetti" e poter portare un sorriso e una speranza nel futuro" spiegano i promotori. Raccontare, ridare lustro e forza agli antichi detti e proverbi diventa con questa iniziativa il modo per tenere viva l’identità di una comunità, oltre che di far conoscere e scoprire i luoghi dello Spezzino. Fedele allo spirito, "Passeggiate Narrative" diventa aggregatore e portatore di sostegno, mettendo insieme in regia il coordinamento Telethon della Spezia – il ricavato sarà devoluto alla fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie rare - in collaborazione con la parrocchia di Pitelli, il gruppo teatrale "il Sipario" e con il supporto straordinario di Luciano Bonati - Gli Stranpalà.