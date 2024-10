Torna ’Sarzana Dantesca’

Conto alla rovescia per la nona edizione di Sarzana Dantesca, la più importante rassegna periodica provinciale dedicata al sommo poeta, organizzata dalla società Dante Alighieri della Spezia con il sostegno del Comune di Sarzana e il patrocinio della Regione. Si parte venerdì pomeriggio, alle 15.30, al Cinema Moderno, con la proiezione di ‘Mirabile visione. Inferno’ del regista Matteo Gagliardi che darà il via ufficiale al ricco programma di appuntamenti danteschi spalmati su tre giorni. Ad attendere gli spettatori una rilettura attuale e visionaria della Commedia con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza. Sabato, alle 17.30, appuntamento nella sala consigliare di palazzo Roderio per assistere invece alla presentazione di ‘Dante inattuale. Studi sul testo e sulla fortuna della Commedia’. A dialogare con l’autore del volume, Giorgio Masi, docente di letteratura italiana all’Università di Pisa, sarà il professore Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana.

Il professore di filologia medievale e dantista dell’Università di Pisa Paolo Pontari, già membro del consiglio scientifico della Società dantesca italiana e consulente scientifico di Sarzana Dantesca, si occuperà di introdurre la presentazione. Domenica, alle 10.30, sempre in sala consiliare, è atteso un altro appuntamento: ‘Latino, ebraico e volgare illustre: La questione della nobiltà della lingua nel De vulgari eloquentia di Dante’. Questo il titolo della conferenza che sarà tenuta dal filosofo Alessandro Raffi. Sarà il concerto tenuto da Barbara Perazzo e Debora Varesco, che eseguiranno La Divina Commedia per pianoforte a quattro mani (Inferno, Purgatorio e Paradiso), del genovese Cesare Sanfiorenzo (1834-1909), con la voce recitante della professoressa Isabella Bonfiglio, a chiudere domenica, alle 21.30, al Loggiato di Gemmi la nona edizione della rassegna dedicata a Dante Alighieri resa possibile grazie alla collaborazione fra vari enti e associazioni fra cui la Provincia della Spezia, la Società dantesca italiana, l’Università di Pisa, e l’accademia lunigianese ’Giovanni Capellini’. Si ricorda che tutti gli eventi sono a ingresso libero. È inoltre previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione per il riconoscimento dei crediti formativi a docenti e studenti.

Elena Sacchelli