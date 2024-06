Torna ’Lo sguardo di Telemaco’. Spettacolo nel borgo di Volastra

Dopo il successo al debutto, torna domani sera in scena ‘Lo sguardo di Telemaco: la voce delle cose’ nel borgo di Volastra (Riomaggiore). È lo spettacolo conclusivo del lavoro di teatro comunità portato avanti da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi (nella foto) e il sostegno del Comune di Riomaggiore. Il progetto di Sergio Maifredi e Massimo Minella, che rispettivamente firmano la regia e la drammaturgia dello spettacolo che inizierà alle 21, si è posto come obiettivo di raccontare l’identità di questo borgo delle Cinque Terre non solo attraverso le persone ma anche attraverso le cose che meglio descrivono la vita a Riomaggiore, come la gerla utilizzata per la vendemmia sulle fasce a picco sul mare, i muretti a secco, il tavolo, il coltello, il dizionario. È un omaggio alla pittura di Telemaco Signorini, la storia prende voce dai racconti dei testimoni, raccolti da Minella, mentre i loro volti sono stati fotografati da Max Valle. La restituzione pubblica del lavoro, con le musiche dal vivo di Grandi & Fanti, sarà una festa di cui sono protagonisti i cittadini che hanno partecipato all’impresa: Roberto Bonfiglio, Giovanni Giacinto Debatté, Beatrice Cassigoli, Francesco Bonfiglio, Mustafà, Davide Bonanini, Claudio Rollandi, Paolo Vivaldi, Mattia Boccolini e Giandomenico Gasparini. L’ingresso è libero. Sarà distribuito il numero speciale ‘Via dell’amore’ a cura del Comune di Riomaggiore, dedicato a ‘Lo sguardo di Telemaco’.

marco magi