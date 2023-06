Torna la guardia medica Servizio a Monterosso grazie alla Croce Bianca Le visite specialistiche

Torna a Monterosso il servizio di guardia medica. Grazie all’impegno della pubblica assistenza Croce Bianca e al contributo del Comune, è stato attivato dal 1° giugno il servizio presso gli studi medici del palazzo comunale. "Cittadini e i turisti potranno beneficiare di una consulenza medica immediata e di qualità, sia tramite contatto telefonico che attraverso visite ambulatoriali e domiciliari" fanno sapere dalla Croce Bianca monterossina.

La guardia medica sarà attiva durante l’orario diurno e nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi,, per soddisfare le esigenze della comunità anche durante i periodi di forte affluenza turistica.

"La riorganizzazione dei servizi medici è stata guidata da un’analisi approfondita dei dati degli anni precedenti, che ha evidenziato una forte concentrazione delle prestazioni mediche durante l’orario diurno e nei giorni di maggiore afflusso turistico. Per garantire la copertura medica durante il periodo da giugno al ottobre – spiegano dall’associazione – è stato compiuto un grande sforzo di ricerca per reclutare medici qualificati e professionisti in grado di garantire una presenza costante. La scarsità di medici di base è stata una sfida significativa, come del resto in tutta Italia, legata a fattori strutturali come pensionamenti, dimissioni e il numero limitato di nuovi iscritti alle facoltà di Medicina"

Non è l’unica novità introdotta dalla locale pubblica assistenza, che nella gestione degli studi medici situati in municipio ha introdotto un calendario strutturato che garantirà la presenza di medici professionisti in diversi ambiti specialistici, offrendo una vasta gamma di servizi per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini: presenti specialisti in osteopatia, ortopedia, neurologia, ottica e audioprotesia, cardiologia, pediatria e psichiatria.

"Questa iniziativa è stata presa per affrontare le difficoltà di accesso a tali servizi, soprattutto per le persone più anziane, in considerazione della posizione di Monterosso rispetto a centri più popolati" dicono dalla Croce Bianca. I calendari saranno reperibili presso gli studi ambulatoriali e comunicati attraverso i principali canali di comunicazione del Comune e della Croce Bianca. "Siamo determinati a fornire servizi medici di alta qualità e accessibili a tutti i cittadini: queste nuove iniziative rappresentano un passo avanti nel garantire un’assistenza sanitaria completa, tempestiva ed efficiente per la comunità di Monterosso".