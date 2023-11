Topi dentro al congelatore. Chiuso il bar di un circolo

Quando gli ispettori dell’Asl e della polizia locale hanno visto all’interno del congelatore dei topi morti dentrosingoli sacchetti di cellophane, non credevano ai loro occhi. Incredibile ma vero, era il pasto... di un serpente, regolarmente tracciato.

E’ avvenuto ieri mattina durante il controllo di due attività di soministrazione di cibi e bevande in aree comunali date in concessione, nella zona delle Pianazze.

Ad effettuarlo la sezione amministrativa della polizia locale, unitamente a personale della sicurezza alimentare dell’Asl 5 e dell’ufficio patrimonio del Comune,

Una delle due attività risultava gestita da un uomo la cui posizione è al vaglio per determinare se sia legato o meno ad un’associazione dilettantistica titolare della concessione pubblica per la gestione dell’area comunale. Il bar è però risultato privo di qualsiasi autorizzazione, pertanto la polizia locale ha sanzionato il gestore per l’esercizio dell’attività senza autorizzazione con una multa di 5.000 euro e posto sotto sequestro amministrativo l’intero locale. Da parte sua il personale Asl ha riscontrato carenze igieniche dei locali e irregolarità nella tenuta di alimenti. Sono stati sequestrati 14 chili di carne di cinghiale e di selvaggina priva di tracciabilità, che comporteranno sanzioni per migliaia di euro: sono anche stati prelevati campioni per le analisi di laboratorio.

La nota cursiosa è che in uno dei congelatori presenti all’interno del locale, sono stati trovati numerosi topi surgelati per uso alimentare animale, regolarmente tracciati. Erano e destinati a sfamare il serpente domestico della figlia del gestore.

Nell’altra attività, gestita da un’associazione sportiva, sono emersi elementi amministrativi che hanno necessità di successivi controlli da parte della polizia locale, ma anche irregolarità sotto il profilo della prevenzione incendi e sanitario. Dalle carenze riscontrate discenderanno necessariamente nei prossimi giorni attente valutazioni da parte dei preposti uffici comunali, circa il permanere delle concessioni rilasciate, considerato che ieri mattina il presidente dell’associazione si è reso irreperibile, pertanto non è stato possibile visionare i registri dell’Associazione sportiva dilettantistica e la relativa contabilità. Sicuramente, comunque, gli agenti della polizia locale hanno già rilevato la scadenza degli estintori ed il defibrillatore completamente scarico.

M.B.