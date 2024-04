Tifoso colto da malore allo stadio, lo Spezia va a fargli visita in ospedale

La Spezia, 10 aprile 2024 – Grande tifoso dello Spezia calcio, salvato dai medici della Croce Rossa e del 118, Giancarlo Ferrari è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea. Per mezz'ora, la gara Spezia-Ascoli del 1° aprile era stata sospesa dall'arbitro, a causa del malore che aveva colto lo spezzino in gradinata.

Questa mattina, una delegazione di rappresentanti dello Spezia calcio si è recata nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia per fare visita a Giancarlo. Il capitano dello Spezia Dimitrios Nikolaou, accompagnato dallo chief football officer Eduardo Macia, dal direttore sportivo Stefano Melissano e dal team manager Lorenzo Ferretti, ha voluto consegnare a Ferrari una maglia autografata da tutta la squadra con gli auguri per una rapida ripresa.

All’incontro erano presenti anche il direttore di Cardiologia, Alberto Menozzi, il cardiologo Marco Rezzaghi che, con il direttore dell'Emergenza-Urgenza Extra-Ospedaliera (112) Fabio Ferrari e l’equipe del 118 hanno soccorso Ferrari durante la partita per poi trasportarlo al Sant’Andrea dove è stato sottoposto dall’equipe di emodinamica ad un’angioplastica d’urgenza.