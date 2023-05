Tifosi a Lecce con ogni mezzo Partiranno in 350 con l’aereo un pullman, il treno e le auto

di Fabio Bernardini

"In questo futuro incerto, il nostro amore sarà eterno". Lo striscione esposto dai ragazzi della Curva Ferrovia nel corso del match Spezia-Milan, è la sintesi perfetta del sentimento che sta animando tutti gli spezzini in queste ore che precedono la ‘finale’ di Lecce. Una sorte di crescente e marcata fibrillazione emotiva che troverà il suo apice alle 12,30 di domenica quando tutta Spezia si fermerà: migliaia di cuori bianchi sospesi davanti alla televisione, al cinema Il Nuovo vi sarà anche la possibilità di assistere al match con ingresso gratuito, presumibilmente almeno 350 stoici fedelissimi a esternare fede indissolubile sulle scalee del maestoso stadio di Via del Mare.

Al seguito degli Aquilotti, gli appassionati dei colori bianchi partiranno con ogni mezzo: aereo, treno, pullman, automobili: "Tutti insieme alla ricerca dell’impresa, noi con la voce, voi giocatori con il cuore, andiamo insieme per restare in Serie A". I supporter della Ferrovia si muoveranno con l’aereo di linea in partenza da Pisa alle 6,10 di domenica mattina, con sbarco all’aeroporto di Bari alle 7,30. Terminato il match gli stessi torneranno a Bari per imbarcarsi sull’aereo che li porterà a Firenze, con scalo intermedio a Roma.

Più impegnativo il viaggio che affronteranno altri cinquanta fan della curva, a bordo di un pullman che partirà alle ore 20 di domani sera dal palazzetto dello sport, per un viaggio lunghissimo di oltre mille chilometri: "Cosa non si fa per la nostra città!". Tanti altri, non solo dal capoluogo ma anche dalla provincia e dalla Lunigiana, raggiungeranno la Puglia con pulmini, automobili e treno animati dallo spirito indomito di chi è abituato a convivere con le difficoltà: "Noi ci crediamo, lotteremo insieme fino all’ultima stilla di sudore". Sarà una giornata vissuta con il cuore sospeso, con l’ansia che si mescolerà all’entusiasmo, sentimenti descritti in modo emblematico dal nuovo coro che tutti i presenti canteranno a squarcia gola: "Per questa gente qui, che ha sofferto anni tra la B e la C, adesso te lo chiede un’intera città, lotta non mollare, resteremo in A!".

Un orgoglio esserci, nonostante le difficoltà logistiche e economiche che una simile trasferta comporta, d’obbligo una prestazione super degli Aquilotti per ripagare tanto amore. In tribuna, a sostenere Gyasi & C., ci saranno anche il patron dello Spezia Robert Platek e il presidente Philip.