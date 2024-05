’The Wolf’ tra rock e soul

Periodo caliente per i Peawees, storica band punk rock spezzina che, in attesa dell’uscita del prossimo album ’One ride’ prevista per il 6 settembre, ha pubblicato il primo singolo ’The Wolf’ e si prepara per un infuocato tour spagnolo che nel mese di maggio farà tappa nelle principali città iberiche: Barcellona, Madrid, Valencia, Malaga e Bilbao. Questo nuovo capitolo di una lunga storia sui palchi di mezzo mondo, li vedrà in apertura degli Hellacopters, una delle band più note nel panorama rock ‘n’roll mondiale. Il loro settimo disco sarà pubblicato su Wild Honey Records con licenza esclusiva per il Nord America con Spaghetty Town Records e in Spagna attraverso Folc Records. ’The Wolf’, disponibile sulle piattaforme digitali e lanciata dal video dal sapore Seventies firmato da Marcello Perego, riprende le sonorità care ai fan, che da quasi 30 anni sono il marchio di fabbrica del gruppo, piantato saldamente nelle proprie radici punk rock, miscelate con influenze r’n’b, roots rock, soul e garage. Un arricchimento del sound che i Peawees hanno abbracciato sempre rimanendo fedeli alla loro "educazione punk". ’The Wolf’ si snoda tra garage, rock’n’roll e soul con un tocco moderno e il testo racconta di un momento in cui, durante la notte, c’è da prendere una decisione: restare in un mondo che calza troppo stretto o tentare la fortuna altrove. Il tutto, trascinato da groove e un riff di chitarra ipnotico. Continua, così, la storia di questa band nata alla Spezia nel 1995, che, sempre a maggio, darà alle stampe anche il secondo singolo, ’Plastic Bullets’.

C.T.