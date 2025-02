The Watch e la Genesis Experience. Un’interpretazione talentuosa

The Watch è una band di musicisti davvero talentuosi, che vi consiglio di andare a vedere! E se lo dice Steve Hackett, chitarra solista dei Genesis, allora deve essere vero. Anche perché i The Watch saranno protagonisti proprio domani sera, a partire dalle 21, nella serata organizzata da Ad-Eventi, dal titolo ‘Foxtrot & Selling England by the Pound: A Genesis Experience’.

The Watch è un gruppo milanese composto da cinque elementi, la cui musica trae ispirazione dal classico progressive rock degli anni ’70 e in particolare dalla musica dei Genesis. Dal 2001 hanno pubblicato 8 album, mentre dal 2010 la band ha deciso di accostare alle composizioni originali, brani dei Genesis e dar vita così ad una formula nuova di approccio agli spettacoli live. Melodia ed energia sono le caratteristiche principali della loro musica e le esibizioni dal vivo il loro punto forte.

I loro spettacoli dal vivo ‘The Watch plays Genesis’ sono dedicati agli album dei Genesis dal 1970 al 1977, coprendo il periodo da ‘Trespass’ a ‘Seconds Out’. Il modo in cui la band interpreta la musica dei Genesis ha suscitato un enorme interesse da parte dei fan della musica dei Genesis e non solo, portando la band anno dopo anno in tour sempre più estesi in tutta Europa e nel Regno Unito, così come negli Stati Uniti e in Canada.

In particolare, dall’autunno 2023 sono impegnati in un tour che li vede impegnati in spettacoli nelle più importanti capitali europee e britanniche, celebrando il 50esimo anniversario dell’iconico album ‘Selling England by the Pound’ del 1973 dei Genesis, che include anche molti brani del disco ‘Foxtrot’. La loro tecnica esecutiva e l’energia presente sul palco rendono i loro spettacoli un’esperienza unica grazie alla qualità delle loro performance e a una voce che, come nessun’altra, si avvicina a quella del giovane Peter Gabriel degli anni ’70.

"Sono la band che più di ogni altra mi ricorda la magia dei primi Genesis", ha dichiarato Paul Whitehead (Genesis graphic artist), mentre alcuni media del settore hanno elogiato le caratteristiche del cantante ("Quel che è unico qui è la voce, così simile a quella di Peter Gabriel di quegli anni", UK Prog Newsletter) e in generale del progetto ("È come una macchina del tempo per coloro i quali andavano ai concerti in quegli anni e vogliono rivivere le stesse emozioni", Echo-News UK).

Per avere ulteriori informazioni e per i biglietti (acquistabili anche sul circuito online TicketOne), rivolgersi al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12 (oggi anche dalle 16 alle 19) e domani dalle 20, al numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi