’The Magnetics’ allo Shake

Un tuffo nello ska e nell’early reggae, che si mescolano con sonorità vintage rocksteady e si contaminano con soul e rhythm and blues: si preannuncia come una grande festa il nuovo concerto in programma allo Shake Club della Spezia, dove questa sera a partire dalle 21.30 prenderà il via l’evento dedicato ai The Magnetics, gruppo milanese nato da una costola degli Shandon (biglietto di ingresso a 10 euro, riservato ai soci Arci). In cinque anni di attività, la band ha inanellato oltre 350 concerti in tutta Europa – Irlanda, Germania, Francia, Polonia, Olanda, Belgio, Svizzera – e partecipazioni a festival quali il Zwarte Cross in Olanda, il Reduit Festival in Francia e il Gdansk Ska Jamboree in Polonia. Ma non finisce qui, perché per loro c’è stato anche il sogno americano, nel cartellone dello Ska Wars Festival di Monterrey e, guardando al futuro, sono inseriti nella line up dell’edizione 2024 del mitico Rototom Sunsplash Festival di Benicassim, che ha traslocato dall’Italia alla Spagna. Non sono mancate le collaborazioni illustri, come quelle con il giamaicano Mr Roy Ellys e Little Roy, oltre che Susan Cadogan, di cui sono stati band supporter nel tour italiano e con la quale hanno duettato dando vita a brani irresistibili. A capitanare la band è Olly Riva, leader degli Shandon e sulla breccia da trent’anni con The Fire, Olly&The Goodfellas, Rezophonics e Soulrockets. Insieme a lui, il sassofonista Marcello Aloe e il bassista William Nicastro (entrambi dagli Shandon), il batterista Elia Pozzi (dai De Strangers) e il tastierista Mr Gange (dagli Smoke e nella band di Nina Zilli. Del 2024 il singolo ’Lo siento’, che ha seguito ’Cocktails&Fairtailes’, doppio Ep. La serata del club di via Valdilocchi sarà aperta dallo ska punk dei pisani Causa e in chiusura un dj set.

C.T.