’The Duet’, jazz in via Da Passano

Un concerto del duo jazz The Duet è previsto per oggi, alle 17.30, nella chiesa metodista di via Da Passano. Alberto Bellavia al pianoforte e Roberto Rebufello al sax si esibiranno nell’ambito della rassegna ‘Musica in Città’. Verranno eseguiti standard classici jazzistici ed alcune composizioni contemporanee e di musiche da film composte dal maestro Bellavia. La musica di The Duet nasce più di dodici anni come conseguenza di uno studio della tradizione della musica classica e jazz, unito ad una continua ricerca di nuovi colori ed emozioni per sperimentare idee personali nel tentativo di fondere suoni della musica del ‘900 con il jazz. Del loro curriculum ricordiamo, nel febbraio del 2014, la tournée negli Stati Uniti con ultima esibizione, il giorno di San Valentino, alla Carnegie Hall - Weill Recital Hall di New York, raccogliendo grande consensi da pubblico e critica. E inoltre, la vittoria, lo scorso anno, del ‘Music In the world Awards’ nella categoria Jazz. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.