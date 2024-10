Tesi di laurea da primo posto. A Maddaleni il contest di Torino. Studio della tutela dei marchi

Tra i cinque vincitori della 12ª edizione del prestigioso ‘Tesi Contest’, anche Irene Maddaleni, laureata all’Università di Milano. Il concorso, promosso da Studio Torta (uno dei principali studi nazionali e internazionali nel campo della consulenza sulla proprietà intellettuale) che ha recentemente festeggiato il 145° anno di attività, ha premiato la giovane spezzina per la sua tesi intitolata ‘La tutela penale del marchio: tra fede pubblica e interessi privati’, in cui ha esplorato il duplice aspetto della tutela dei marchi, mettendo in luce il duplice ruolo della protezione penale, per garantire sia la fiducia del pubblico sia gli interessi privati delle aziende. Dopo la laurea, Irene ha continuato a dedicarsi all’approfondimento delle tematiche giuridiche, con l’obiettivo di specializzarsi ulteriormente nel campo della proprietà intellettuale. La premiazione si è tenuta a Torino nella sede dell’Unione Industriali. Maddaleni è stata premiata da Matteo Maccagnan, partner di Studio Torta, che ha dichiarato: "La nostra iniziativa continua a promuovere la cultura della proprietà intellettuale, che riteniamo cruciale per la tutela delle idee e dell’innovazione e per la crescita economica del nostro Paese.

Siamo entusiasti di constatare il crescente interesse da parte degli studenti e dei docenti delle università italiane, a dimostrazione dell’importanza strategica di questi temi. Crediamo che questa sinergia tra mondo accademico e professionale rappresenti un ottimo viatico per la formazione di professionisti esperti, in grado di supportare le imprese per affrontare le moderne sfide della proprietà intellettuale". Il bando per la 13ª edizione del ‘Tesi Contest’ sarà pubblicato a breve all’indirizzo www.studiotorta.com/tesi-contest.