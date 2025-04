Terzo settore il viaggio tocca. Luni e Spezia

Il viaggio nel terzo settore promosso dal Partito Democratico ha fatto tappa nella provincia spezzina. La settima tappa del tour si è aperta ieri mattina nel territorio di Luni per poi proseguire a Spezia. Marta Bonafoni della segreteria nazionale del Partito Democratico ha iniziato a Luni la giornata di ascolto e di condivisione di esperienze, percorsi di vita, buone pratiche e bisogni di chi opera nel mondo delle fragilità e della cura delle persone.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Silvestri e degli amministratori del Comune di Luni la visita si è trasferita nel borgo collinare di Nicola per conoscere la Comunità Casa Arcobaleno del Consorzio Cometa che accoglie donne e i loro bambini in un percorso di inserimento sociale. La seconda parte della giornata è stata trascorsa alla Casa Famiglia del Carpanedo all’interno della Fattoria del Carpanedo nel quartiere del Limone a Spezia. "Due importanti realtà – hanno spiegato gli organizzatori dell’evento – ricche di significati sociali a cui va il nostro ringraziamento per averci accolto e supporto nell’importante ruolo che svolgono per la nostra comunità".

Erano presenti, oltre agli amministratori e consiglieri comunali, il segretario provinciale del Partito Democratico Iacopo Montefiori, i consiglieri regionali Davide Natale e Carola Baruzzo e l’europarlamentare Brando Benifei. Oggi il tour del Partito Democratico resta in Liguria spostandosi a Imperia con l’incontro con le associazioni di volontariato sociale all’Auser e la visita alla mostra fotografica “Disabilità e inclusione: abbattiamo le barriere“.