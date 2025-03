Il terrore a Bangkok: “Tremava tutto. Siamo scappati da casa ancora in pigiama”

La Spezia, 29 marzo 2025 – Sono fuggiti in strada in pigiama, raccogliendo al volo soltanto poche cose, pensando soltanto a correre il più lontano possibile e soprattutto al sicuro. Per fortuna stanno bene Margherita Chiatti e Gregorio Ferro i due giovani video editor molto conosciuti a Sarzana che hanno documentato la devastante scossa di terremoto che ha colpito il Myanmar.

La scossa di magnitudo 7.7 è stata avvertita anche a Bangkok in Thailandia dove risiedono i due professionisti specializzati soprattutto nel mondo della pubblicità e dei reportage da diverse località del mondo. Margherita è la sorella di Giulia Chiatti ex assessore del Comune di Sarzana attualmente impegnata nella consulta dei disabili. La famiglia è originaria di Torino ma da diverso tempo risiede nel centro storico di Sarzana. Anche il marito Gregorio Ferro, che condivide la stessa professione di Margherita, è di origini piemontesi. In questo periodo risiedono tra la capitale della Thailandia e l’Italia. Seppur nel caos e spavento sono riusciti a riprendere con il telefonino le scene di panico condivise con migliaia di persone in fuga tra nuvole di calcinacci e suoni di sirene.

“Eravamo nel nostro appartamento a Bangkok – hanno spiegato – e prima abbiamo sentito una forte scossa poi è iniziato a tremare tutto e siamo scappati in pigiama. Sono saltati i vetri delle finestre e poi hanno iniziato a crollare i calcinacci. Non siamo potuti rientrare per diverse ore. E’ stato un brutto spavento ma le autorità locali hanno agito bene e tempestivamente. Ci hanno mandato nei parchi in una zona meno a rischio”. La coppia ha documentato la situazione inviando un messaggio tranquillizzante anche ai famigliari.

“C’era parecchia gente in giro anche se a Bangkpk è abbastanza normale. Diciamo che stavolta il movimento è stato decisamente superiore rispetto al solito”. L’epicentro del terremoto è stato individuato a 16 chilometri a nord- ovest di Saigang, nel centro del Paese. Una seconda forte scossa leggermente inferiore ma pur sempre di magnitudo 6.4 si è invece verificata dopo il sisma principale. Purtroppo dalle informazioni che stanno arrivando si parla di un numero considerevole di vittime. A Bangkok dove risiede la coppia è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione e purtroppo si teme per la vita di diversi operai che stavano lavorando nel cantiere.

Massimo Merluzzi